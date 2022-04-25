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北市防疫人員若被匡列 10天快篩6次代替隔離

2022/4/25 17:06（4/25 17:32 更新）
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台北市長柯文哲25日表示，防疫人員若被匡列居家隔離，10天快篩6次陰性才能上班。圖為防疫人員在台北車站大廳進行清消作業。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲25日表示，防疫人員若被匡列居家隔離，10天快篩6次陰性才能上班。圖為防疫人員在台北車站大廳進行清消作業。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市推動防疫人員「以篩代隔」，市長柯文哲表示，明天開始，符合資格人員將由所屬機關進行疫調，若被匡列居家隔離，將依中央規範，10天共快篩6次，陰性才能上班。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，衛生局統計，今天新增1050例本土個案，大安、士林、中山、萬華、信義及文山區均破百例。

柯文哲指出，週末2天，7大社區篩檢站陽性率都超過5%，顯示確診數指數上升，若根據4月每天新增確診數的成長率平均值1.24倍來推估，破萬例是指日可待，必須思考要怎麼處理。

柯文哲說，截至昨天中午，台北市居家隔離者已經達到1萬7816人，停課學生早就超過6萬人，萬一照現行標準，再一個禮拜台北市就停擺了，因此以快篩代替隔離是勢在必行。

柯文哲表示，由於快篩數量不足以全面實施以篩代隔，所以決定由維持醫療及防疫量能這2類人員優先實施，這些人員所屬機關將造冊送衛生局核定，未來若機關有人確診，機關就要負責匡列、隔離並發給隔離者7支快篩。

柯文哲表示，這2類人員若被匡列居家隔離，將依據中央規定，在第1、2、3、5、7、9天的上班前做快篩，陰性就正常上班，明天起開始適用，往後若要推廣到其他單位，會陸續會再公布。

另外，對於台北農產運銷公司疫情狀況，台北市副市長黃珊珊說明，北農已累計97人確診，為力求民生不受影響，若狀況嚴重到需要休市，將協調承銷人到第2果菜市場或新北果菜市場批貨，並調節供貨量，北農同時在研議人力因應計畫，視情況實施以篩代隔。

市府昨天說明，以篩代隔優先實施者包含醫事人員、維持防疫體系運作的政府重要官員、衛生單位第一線防疫人員、執行居家檢疫關懷服務工作的村里長或村里幹事、垃圾清運環保人員等第1類與第2類疫苗公費接種對象。（編輯：李亨山）1110425

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