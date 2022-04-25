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北農9天97人確診 推6項人力備援應變措施

2022/4/25 14:49（4/25 15:39 更新）
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台北農產運銷公司發言人路全利25日表示，統計自17日起迄今已有97人確診。圖為第一果菜市場零批場。（中央社檔案照片）
台北農產運銷公司發言人路全利25日表示，統計自17日起迄今已有97人確診。圖為第一果菜市場零批場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北25日電）本土疫情延燒，台北農產運銷公司發言人路全利今天表示，統計自17日起迄今已有97人確診，為加強相關防疫措施和人力調度，已啟動「拍賣區併組拍賣」等6項應變措施因應。

台北市市場處長陳庭輝上週表示，北農曾發生大規模疫情，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，已要求北農執行確認批發市場人員應接種第3劑疫苗規定，若因身體等因素未施打疫苗，須提出核酸檢測（PCR）陰性證明，並以人工辨識、註記。

路全利今天告訴中央社記者表示，統計自17日起至今天下午1時的最新衛生單位通報統計，北農確診者共計達97人。

其中，第一果菜市場工作有92例確診者，分別為員工62人、從業人員30人；第二果菜市場則有5例確診者，分別為員工1人、派遣工2人、從業人員2人。

由於台北市議員鍾小平今天指出，因應疫情變化，北農已通知產地減量供貨，但業者不篩檢只有員工篩沒用，認為打完3劑者仍應要做PCR，且市場工作人員不足，建議可找臨時工因應。

對此，路全利說明，北農現在規定營業日每天凌晨2時至上午7時進入批發市場須接種第3劑COVID-19疫苗，並出示小黃卡或健保卡證明，若因身體等因素而未施打疫苗者，則須提出快篩陰性證明或3日內核酸檢測（PCR）陰性證明，並以人工辨識、註記。

考量疫情衝擊人力，路全利指出，為維持拍賣作業順暢，北農已緊急規劃啟動6項人力備援應變措施，以確保大台北蔬果供應順暢。

首先，依拍賣區併組拍賣，填補暫時性拍賣人力空缺；其次，品項、時間分流，延長拍賣時間，降低同一時段到場人流；以及擴大預約交易，線上預訂媒合、無須現場看貨，減少人際接觸。

還有，調度曾擔任拍賣員的幹部和其他部門人員，支援拍賣作業；每日依市況調節第一市場到貨量，請產地分散至第二市場；另，徵詢退休拍賣員，召回協助理貨、拍賣作業。

路全利說，北農每天都會召開相關防疫會議討論、持續監控，針對人力變動，進行機動調度。

同時，持續加強防疫措施，包括「現場人員嚴格落實兩罩一套」、「拍賣場及辦公室每日清消」、「減少不必要之交談、互動」等，以確保防堵疫情和維持正常運作。（編輯：陳仁華）1110425

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