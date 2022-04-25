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北市將試辦疫苗通行證 中學生跨班校活動要檢查

2022/4/25 12:33（4/25 13:02 更新）
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台北市議員陳怡君25日指出，市長柯文哲下令台北通疫苗通行證要上線，從中學生開始試辦；柯文哲回應，未來跨校、跨班活動要檢查。圖為北市中正區一所學校學生在操場活動。（中央社檔案照片）
台北市議員陳怡君25日指出，市長柯文哲下令台北通疫苗通行證要上線，從中學生開始試辦；柯文哲回應，未來跨校、跨班活動要檢查。圖為北市中正區一所學校學生在操場活動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北25日電）台北市議員陳怡君今天指出，市長柯文哲已下令台北通疫苗通行證要上線，並從中學生開始試辦；柯文哲回應，未來跨校、跨班活動要檢查，但不會硬性要求學生下載台北通。

柯文哲今天上午赴議會進行專案報告並備質詢，民進黨議員陳怡君指出，柯文哲14日拍板台北通疫苗通行證要上線，從國、高中校園開始試辦，要求督導學生下載台北通並完成認證。

柯文哲回應，本來這週開始準備要執行，但國、高中因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情先演練線上教學，大部分跨校、跨班活動都取消，所以延後。

陳怡君質疑，會不會逼學生下載台北通APP；柯文哲強調，是跨校、跨班活動要檢查疫苗施打紀錄，不會強迫下載台北通，隨身帶小黃卡也可以。陳怡君再問，能不能用健保卡；柯文哲則說，健保卡比較難用。

國民黨議員游淑慧指出，台北市政策混亂，中學生打了疫苗，不能到校上課，卻可以畢業旅行；國小生沒有打疫苗，但必須到校上課，可是不能畢業旅行，質疑學校到底安不安全。

柯文哲表示，中學生是演練線上教學，而不是停課，預備未來疫情可能爆發，先演練一遍看系統有沒有問題，小學生則因為家長照顧上有困難，所以還沒有演練。

教育局統計，台北市公私立國、高中共有128校，今天起全年級採線上教學演練的有79校，部分年級實體、部分年級線上演練的有45校，全校維持實體課程的有3校，另1校則逢春假未辦理。

教育局表示，辦理線上教學演練的班級共有4000餘班，約佔總班級數9成，學生數約12萬餘人；採實體課程的班級有500餘班，約佔總班級數1成，學生數約1萬餘人。

教育局強調，今天起至29日，國、高中若欲辦理實體課程，須召開課發會凝聚共識，並做好防疫相關措施後，得以全校、全年級或班級為單位實施。（編輯：張銘坤）1110425

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