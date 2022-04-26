北市確診者簡訊通報系統上路 回報問卷網址看這裡
2022/4/26 10:25（4/26 10:53 更新）
台北市確診者簡訊通報系統上路，市府說明，醫院驗出PCR陽性後，就會以簡訊通知個案填問卷回報接觸史。圖為民眾前往台北市一處篩檢站進行採檢，醫護人員協助民眾填寫資料。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市確診者簡訊通報系統上路，市府說明，醫院驗出PCR陽性後，就會以簡訊通知個案填問卷回報接觸史，問卷網址上網就查得到，呼籲非確診者請勿填寫，以免造成疫調人員負擔。
台北市副市長黃珊珊昨天宣布，醫院端通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR陽性個案的簡訊通報系統上路，確診者收到簡訊後自行回報接觸史，疫調人員會再依此檢核、進一步匡列，待中央系統上路後退場。
市府今天說明，醫院於PCR陽性報告出爐後，會第一時間發簡訊通知居住在台北市的個案，並附上「臺北市COVID-19確診者自主填報問卷」連結。
市府表示，問卷會請個案自主回報姓名、性別、年齡、接觸者、接觸日期、有無適當防護、接觸者居住地、聯絡方式等資訊，完成後系統會自行產出名單，交由衛生局與關懷中心加速展開後續防疫與照顧工作，以減少疫調人力成本，增加效率。
市府指出，由於問卷使用「市民服務大平臺」模組建置，個案填寫完、進行身分驗證後，會跳出「繳費」流程，此為原內建模組，無須繳費，直接點選下一步驟即可。
市府進一步表示，由於問卷從「市民服務大平臺」網頁就可直接點入，呼籲非確診者請勿填寫，以免造成疫調人員負擔。
此外，台北市第9期疫苗預約系統今天上午9時開放預約，副市長蔡炳坤表示，預約才30分鐘就已有1萬7464人完成預約，佔總預約量19%。
蔡炳坤說，此次預約提供6萬多劑莫德納疫苗、3萬多劑高端疫苗，共計9萬1523劑預約量，預約至明天下午5時止，請把握時間。（編輯：張銘坤）1110426
（台北市政府提供）
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