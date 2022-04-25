北市採購50萬劑快篩 確診在家隔離者優先使用

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北25日電）台北市確診者居家照護上路，台北市副市長黃珊珊今天表示，中央已配發10萬劑快篩試劑，市府還與廠商擬定採購50萬劑快篩的合約，將優先提供確診在家隔離的民眾使用。

台北市長柯文哲今天列席議會專案報告，並備質詢。國民黨議員李柏毅質詢快篩量能及「以篩代隔」規劃，黃珊珊答詢，中央已配發10萬劑快篩，將優先給確診在家隔離者使用，將來會提供「以篩代隔」的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫人員。

李柏毅再問，市府有無規劃自行採購快篩試劑。對此，黃珊珊表示，已向廠商洽詢，今天會簽核採購50萬劑的合約，每週大約到貨6萬劑，但廠商上週報價5劑包裝的每劑新台幣79元，這週不知道價格有無變化。

黃珊珊隨後在臉書（Facebook）發文指出，今天中央表達將把居家隔離方式改為「3+4」，但這對台北市已經沒有意義，因為現在確診3天可能都還收不到居家隔離通知書，且第4天以後的控管也是個難題。

黃珊珊呼籲，政府應把公衛人力專心用在確診者的照顧，大量的居家隔離者則採取自主健康管理並2天快篩1次，企業、機關、學校自主應變匡列隔離對象，如此一來只要快篩量能足夠，就能減輕公衛系統壓力。

黃珊珊說，將來每天新增確診可能達到5萬人，現在就要做出決定，簡化居家隔離標準，例如打過3劑COVID-19疫苗就「以篩代隔」，否則只會累垮基層，也沒辦法有效控制疫情。（編輯：戴光育）1110425