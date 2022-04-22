台北市國高中25至29日演練遠距教學師生免到校 國小暫不納入

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因應COVID-19疫情持續升溫，台北市長柯文哲22日宣布，北市國高中職下週擴大演練遠距教學，師生免到校，以同步線上課程為主，非同步為輔，搭配公播課程影片教學。圖為台北市永吉國中學生22日下課後帶著書籍回家。中央社 111年4月22日

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市府表示，因COVID-19停課的校園已達163校、4機構、超過6萬師生受影響，下週國高中職將擴大演練遠距教學，而國小生因不宜獨自在家，暫不納入。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，高中以下停課人數已達163校、4機構，6萬1254名師生受影響，比前一天增加上萬人，照目前雙北確診速度，北市可能不久後就要全市停課。

柯文哲宣布，北市國高中職下週擴大演練遠距教學，師生免到校，以同步線上課程為主，非同步為輔，搭配公播課程影片教學。

副市長蔡炳坤補充，國小生因為比較不宜獨自在家、需要家長陪同，下週的演練先不納入，之後再滾動式修正。

柯文哲指出，如果一週的時間不夠，將視情況再延長一週；過去每校每週半天或每2週1天採用線上教學，但沒有如此大規模演練過，利用這次機會檢視軟硬體及相關流程有無問題。

柯文哲說，北市國小到高中236間學校全部都有校園光纖網路、一師一平板、酷課雲線上課程、經濟弱勢學生或家有多位子女可向學校借用載具及網路設備等，校方與家長團體也普遍贊成，讓學生在家也能學習。

蔡炳坤表示，因國中九年級學生很快要考試，可以例外讓校方安排實體課程。（編輯：方沛清）1110422