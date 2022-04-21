柯文哲估再一週全市停擺 籲中央改停課、居隔標準

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國內COVID-19疫情延燒，快篩試劑目前多數藥局難以購得，台北市萬華區一家藥妝店21日除公告快篩試劑售罄外，也貼出防疫居家常備保健藥品訊息。中央社記者張皓安攝 111年4月21日

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）疫情持續升溫，台北市長柯文哲今天指出，北市現在有1.2萬人居家隔離、4.9萬人停課中，隨著確診人數上升，數字還會上升，估再一週台北市就會停擺，顯然標準一定要改。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲表示，今天新增663例本土個案，且7個社區公費篩檢站的陽性率，已經從4月初的0.3%，慢慢爬升到19日的2.5%。

柯文哲說，統計到昨天，台北市已經有1萬2077人在居家隔離、4萬9550人在停課，且隨著確診人數持續上升，隔離和停課的人數還會再上升。

柯文哲指出，隔離和停課的標準是中央公布的，但對社會造成很大衝擊，若標準不改，估計再一個禮拜，台北市就會整個停擺，所以標準一定要改。

柯文哲建議，可以用快篩代替隔離，本來規則是一人確診、全班停課，乾脆發快篩給每名學生，每天早上起床先快篩，或是在老師監督下快篩，若陰性就正常上課，有人陽性就以確診者處理，至少不要全班停課。

對於疫情未來發展，柯文哲說，疫苗覆蓋率會影響總感染人數，公共衛生手段則是延緩感染速度，因此在確知無法清零、必須與病毒共存時，仍要使用公衛手段，是為了避免確診人數一下子太高，超過社會忍受範圍，死一大堆人。

柯文哲舉例，禽流感最嚴重會導致成人呼吸窘迫症，只能用葉克膜處理，存活率可以接近9成，但過去台大醫院只有9台葉克膜，所以感染人數若在9人以下，幾乎每個人都可以救活，萬一出現第10個人，只能死掉。

柯文哲說，如果2、3年後，在沒有新變種病毒的前提下，估計台灣會跟韓國一樣，有1/3的人曾染疫，但要壓在一段剛剛好的時間裡走完這個過程，拖太久對社會也不好，但究竟要多久、每天新增幾例是最恰當的，他也還在想，是個滿難的題目。（編輯：方沛清）1110421