衛福部推估本土疫情 4月底單日確診逼近萬例

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衛福部21日預期台灣確診案例短期內還是會增加，4月30日本土病例可能會逼近萬例。圖為21日午間台北市中正區用餐人潮，店家貼上塑膠包膜嚴防疫情。中央社記者趙世勳攝 111年4月21日

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（中央社記者賴于榛台北21日電）本土疫情持續升溫，衛福部今天指出預期台灣疫情短期內還是會增加，同時公布4月30日本土確診案例推估值約6180例至1萬5583例之間，不過最高機率可能落在9599例。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及防疫新模式」報告，疾管署長周志浩出席政院會後記者會時表示，以數學模式推估未來本土疫情趨勢，預期短期內還是會增加，但盼是穩健、緩和增加，預估30日單日本土新增病例可能達9599例。

周志浩會後對中央社記者補充指出，此推估是以95%的信賴區間跑出的統計，30日本土單日確診數預測落在6180例至1萬5583例之間，但機率最大的「點估計」，也就是最佳估計值為9599例。

另外，衛福部報告指出，目前防疫工作首重減災，除維持輕重症分流、調整個案解隔條件、增加快篩運用等策略，分流收治部分，將明列警示症狀及後送醫院條件，並指定兒科收治醫院，依分流原則收治。

衛福部表示，將持續整備藥物，至於家用快篩試劑部分，14日起至7月31日將定額徵用台灣5家廠商3090萬劑，另外專案輸入1億387萬劑快篩試劑，同時協同經濟部、國防部提升台灣產能，最高至7月底可達每月1580萬劑，預估5月初就能實施快篩試劑實名制，並以合理價格販售。

衛福部也說，將持續加強疫苗供應，依專家會議建議，規劃6歲至11歲兒童莫德納疫苗、12至17歲青少年追加劑、及特定對象第2劑追加劑的接種作業，也會督促疫苗供應商配合供貨，靈活調度配撥疫苗。

另外，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時補充指出，BNT兒童疫苗部分只有美國輝瑞有，但使用的量、成分皆與成人有異，德國的BNT則是禁止將成人疫苗減量用於兒童身上。

他說，去年第4季起，衛福部疾管署就展開洽購合約，包含輸入進口美國輝瑞兒童疫苗，經多方協調，相關討論已到最後階段，希望早日簽約。（編輯：潘羿菁）1110421