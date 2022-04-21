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陳時中：全台20%人口確診不是不可能 盼壓在15%

2022/4/21 11:32（4/21 12:15 更新）
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本土疫情升溫，衛生福利部長陳時中21日受訪表示，「20%（確診）不是不可能」，但希望把數字壓在15、16%。圖為民眾18日前往台北市北投區的醫院進行PCR篩檢。（中央社檔案照片）
本土疫情升溫，衛生福利部長陳時中21日受訪表示，「20%（確診）不是不可能」，但希望把數字壓在15、16%。圖為民眾18日前往台北市北投區的醫院進行PCR篩檢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北21日電）本土疫情升溫，台北市副市長黃珊珊昨天示警，指全台灣未來會有20%人口，約460萬人確診。衛生福利部長陳時中今天受訪表示，「20%（確診）不是不可能」，但希望把數字壓在15、16%。

黃珊珊昨天在臉書貼文指出，破2千例只是開始，海嘯還在後頭，目前台灣的疫情曲線還在低點的低點，估計單日確診人數將在4到8週到達頂峰。

黃珊珊表示，台北市粗估，全台灣未來會有20%人口，約460萬人確診，其中0.5%會是中重症，約2.3萬人。

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立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查精神衛生法、菸害防制法部分條文修正草案，有關黃珊珊對疫情的看法，陳時中在會前接受媒體訪問時指出，「20%（確診）不是不可能」，但希望把數字壓在15、16%。

至於專家建議嚴管餐廳內用，是否考慮這項政策，陳時中表示，餐廳屬於正常生活的一部分，希望有接觸的人、管理的人要避免內用，但一般民眾內用目前還沒有禁止。（編輯：林淑媛）1110421

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