陳時中：篩檢代替隔離方向確定 協商讓藥局有快篩試劑

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衛福部長陳時中21日表示，篩檢代替隔離方向確定，但實施程序要視疫情變化。圖為台北市信義區一家藥局販售的快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北21日電）外界關注篩檢代替隔離政策，但許多民眾去藥局買不到快篩試劑。衛生福利部長陳時中今天表示，篩檢代替隔離方向確定，實施程序要視疫情變化；目前便利商店較容易買到快篩試劑，但會積極協商讓藥局取到貨。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查精神衛生法、菸害防制法部分條文修正草案，陳時中在會前接受媒體訪問。

媒體詢問，篩檢取代隔離政策的對象是否可能納入機組員。陳時中表示，會整體討論，篩檢代替隔離的方向確定，但實施程序要視疫情變化。

國民黨立委蔣萬安昨天呼籲政府應思考增加快篩頻率取代嚴格隔離政策，媒體詢問如何看待。陳時中表示，增加頻率和自我篩檢雖有幫助，但還是要有科學基礎。

但媒體也詢問，目前藥局仍買不到快篩試劑，詢問該如何因應。陳時中說，現在便利超商比較容易買得到，目前仍積極協商讓藥局取到貨。

陳時中表示，藥局最大的擔憂是快篩試劑出貨後都是買斷，開始實名制後成本將有所差異，現在跟藥師公會全聯會討論，有什麼樣的方式比較敢進貨。

台北市副市長黃珊珊示警未來每5人就有1人確診，媒體詢問是否有可能。陳時中表示，「20%（確診）不是不可能」，但希望把數字壓在15、16%。

媒體詢問，輕症確診者照護是否會有口服藥。陳時中表示，只要符合65歲以上、高風險族群都會給藥。

媒體詢問目前疫苗庫存是否足夠。陳時中表示，預計會有兩批莫德納疫苗進來。

媒體指出，專家建議嚴管餐廳內用，是否考慮這項政策。陳時中表示，餐廳屬於正常生活的一部分，希望有接觸的人、管理的人要避免內用，但一般民眾內用目前還沒有禁止。

媒體指出，基隆有一家三口收到12份隔離通知單，但日期都不同，詢問是否掌握狀況。陳時中表示，請大家體諒現在第一線醫政與公衛人員。

此外，媒體也詢問，如何看待交通部前部長林佳龍備戰台北市長。陳時中表示，目前沒辦法談這個。（編輯：趙蔚蘭）1110421