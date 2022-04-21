兒童疫苗5月初開打整備 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天同意施打COVID-19兒童疫苗，最快5月初開打，疫苗整備受矚目，疫情指揮中心下午2時說明最新疫情概況及相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天增2386例本土病例，單日新增首度破2000大關，並增8名中症、1名重症個案，疫情指揮中心預估疫情將大規模展開，最快4月底單日確診病例將破萬例，除積極備藥，全台已有10縣市啟動居家照護。

COVID-19疫情嚴峻，專家同意6-11歲兒童開放疫苗施打半劑型，2劑間隔期延長至12週，將在5月初開打；12至17歲青少年施打第3劑提案也通過，最快5月下旬開始施打；至於成人第4劑疫苗接種，專家建議列出高風險對象優先施打，最快於6月初打第4劑。

國內19日出現首例兒童COVID-19死亡病例，引發關注。台灣兒童醫學會提出兒童染疫6項病況可能持續進展警示，及6大必須立刻送醫警訊，中央昨天下午與兒童醫師開會討論症狀分類辨識、遠距視訊就醫、送醫指引等細節，會議定案結論將是今天下午記者會關注焦點之一。

指揮中心統計，今年1月1日至4月19日本土病例共1萬3164例，其中1萬3108人為輕症或無症狀者、占比為99.57%，中症個案共51人，中症占比0.39%，年齡介於10多歲至90多歲；重症累計5例，1人加護病房治療中、4人為死亡個案，年齡介於2歲至90多歲，重症比0.04%。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：陳政偉）1110421