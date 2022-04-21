健身房須打3劑 立委憂學校運動場館標準不一

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（中央社記者陳至中台北21日電）指揮中心近日宣布，22日起民眾上健身房，須出示3劑疫苗接種證明。國民黨籍立委林奕華今天說，學校運動場館如何適用引發混亂，教育部長潘文忠承諾會再與指揮中心釐清。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例增加，中央流行疫情指揮中心15日宣布，民眾參與遶境、旅行社、上健身房等活動，從22日起須出示3劑疫苗接種證明。

立法院教育及文化委員會今天審議「教保服務人員條例修正草案」，中國國民黨籍立委林奕華質詢時問及，指揮中心事前是否有找教育部溝通，是否是「看到新聞才知道」？潘文忠回應，指揮中心公布前，就有得知相關訊息。

林奕華表示，健身房要打3劑，在大學校園引發混亂，因為大學的運動設施相當多元，各校作法也不一，有的學校規定打籃球、有氧舞蹈不用打3劑，但進入健身房重訓則要出示3劑證明，引起師生質疑。

潘文忠解釋，指揮中心是考量健身房運動較激烈、易脫下口罩，且在同一空間內停留時間較長，因此才要求要打完3劑。規範背後的原則是這樣，至於各校設施如果難以單獨歸類，會再與指揮中心釐清。

民主進步黨籍立委張廖萬堅稍晚質詢時，也呼籲教育部對於相關細節，應該要有更細緻的規劃，否則「有些要、有些不要」的混亂問題會一直出現。（編輯：謝雅竹）1110421