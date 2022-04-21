北市聯醫官員確診 曾到議會工作報告

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，不過擔起台北市防疫重責大任的市立聯合醫院一名官員在昨天確診，而這名官員19日才赴議會工作報告。

台北市立聯合醫院為傳染病防治專責醫院，總院長璩大成更是傳染病防治醫療網台北區副指揮官，昨天卻傳出院內一名官員染疫，曾接觸者緊急進行PCR採檢。

據了解，這名官員19日上午曾赴台北市議會警政衛生委員會進行工作報告，同場出席者除了璩大成、聯醫副總院長許家禎、黃遵誠等外，還有衛生局長黃世傑、副局長陳正誠、疾管科長張惠美等首長。

除此之外，議員應曉薇、李傅中武、張茂楠、李慶元、林世宗、江志銘、潘懷宗、許淑華等人皆有聽取這場工作報告並質詢，這名官員在當天下午到議員郭昭巖辦公室拜訪。

對此，台北市議會已安排清消，衛生局則正在疫調與匡列密切接觸者中，提醒未接獲通知的人員先進行自我健康監測，避免出入人潮眾多、無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人士的公共場所，如有相關症狀請儘速快篩或就醫採檢。（編輯：張銘坤）1110421