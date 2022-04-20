COVID-19單日破萬例？陳時中：4月底就有可能

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北20日電）國內COVID-19本土病例單日突破2000例，指揮中心指揮官陳時中今天坦言，預估疫情將大規模展開，最快4月底單日確診病例將破萬例，除積極備藥，全台已有10縣市啟動居家照護。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，今天單日確診本土病例突破2000例大關，比昨天增加4成。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者中表示，預計本土疫情將大規模展開，最快4月底，單日確診病例就可能突破萬例，但不希望單日確診達到10萬例這麼多，目前相關藥物都在整備當中，會參考港澳等經驗，為即將到來的疫情預做準備。

陳時中昨天宣布，全台各縣市將於1週內啟動居家照護，外界也關心各縣市啟動進度。陳時中今天表示，截至目前，有10縣市已經開辦，包括基隆、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣，4縣市研議中。

本土疫情擴大，有民眾自己快篩陽性後不做PCR就自行服用感冒藥，有媒體詢問，指揮中心是否訂定指引要求快篩陽性者必須隔離。

陳時中說，根據規定，確診者都必須接受隔離及治療，但快篩恐有偽陽性問題，若要以此拘束人身自由會有問題；不過，他表示，快篩陽性者若要到醫療院所做PCR應該不會有困難。

近日有民眾在屏東時接到須隔離的電話，被要求在5小時內返回隔離地點，但從屏東搭防疫計程車回居住地桃園恐要價新台幣1萬多元，有媒體詢問就近隔離可能性。指揮中心發言人莊人祥表示，民眾接獲隔離簡訊時若無法立刻回家，可聯繫當地衛生局協助安置到集中檢疫所或防疫旅館。

另有媒體詢問，指揮中心為何開放民眾查詢自己的實聯制資料是否有被調閱，是否有個資外洩疑慮。陳時中表示，開放主要是讓大家知道自己的資料有沒有被利用，強調實聯制資料28天後就會被銷毀。（編輯：陳政偉）1110420