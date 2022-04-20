4/20本土2386例中重症增9人 7旬婦僅打1劑疫苗加護病房治療中

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中央流行疫情指揮中心宣布全國進入全面輕症居家照護管理階段，台北市20日上午有藥師模擬送處方藥到確診者隔離住所，將藥品籃放在門口，過程無接觸，避免增加感染機會。中央社記者鄭清元攝 111年4月20日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北20日電）國內今天增2386例COVID-19本土病例，單日新增首度破2000大關，並增8名中症、1名重症個案，重症病例為1名70多歲婦人僅接種1劑疫苗，染疫有肺炎正加護病房治療中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中公布，國內新增2481例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移入，82例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

陳時中說，昨天本土個案新增1626本土個案，今天單日新增個案數已突破2000多例，今天的本土病例數目比昨天增加4成，個案數目增長速度快，預期疫情會持續大規模展開，民眾仍應提高警覺，落實防疫規範，戴口罩、維持社交距離。

今天新增COVID-19重症個案是1名70多歲女性，僅打過1劑COVID-19疫苗，有高血壓、肝硬化、心律不整病史，確診後X光發現有肺炎併呼吸衰竭，有使用瑞德西韋、類固醇、免疫調節劑等藥物，在加護病房使用呼吸器治療中。

陳時中說，今天新增的8名中症患者，為2男6女，年齡介於30多歲至90多歲以上，其中3人有肺炎狀況、5人無明顯肺炎，大多出現血氧偏低，使用氧氣鼻管治療，皆使用瑞德西韋治療。

指揮中心統計，今年1月1日至4月19日本土病例共1萬3164例，其中1萬3108人為輕症或無症狀者、占比為99.57%，中症個案共51人，中症占比0.39%，年齡介於10多歲至90多歲；重症累計5例，1人加護病房治療中、4人為死亡個案，年齡介於2歲至90多歲，重症比0.04%。

今天新增個案分布21個縣市，唯一僅剩下金門縣無出現新增個案，個案數最多的縣市別前5名分別為，新北市822例最多、台北市471例次之、桃園市387例第3、基隆市191例第4、高雄市97例第5。

其餘縣市為宜蘭縣89例、花蓮縣86例、台中市76例、屏東縣31例、台南市24例、新竹縣23例、彰化縣及南投縣各17例、苗栗縣16例、雲林縣14例、新竹市11例、台東縣5例、嘉義市及連江縣各3例、嘉義縣2例、澎湖縣1例。（編輯：陳政偉）1110420

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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