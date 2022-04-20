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指揮中心：居家照護確診、隔離者緊急就醫可自行前往

2022/4/20 11:44（4/20 12:00 更新）
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指揮中心19日晚間公告確診個案及同住居家隔離者緊急就醫交通方式，同意同住親友接送，或步行、自行駕騎車等自行前往方式為輔。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
指揮中心19日晚間公告確診個案及同住居家隔離者緊急就醫交通方式，同意同住親友接送，或步行、自行駕騎車等自行前往方式為輔。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳婕翎台北20日電）指揮中心昨天宣布，全國一週內全面啟動輕症在家照護，昨天晚間再公告確診個案及同住居家隔離者緊急就醫交通方式，同意同住親友接送，或步行、自行駕騎車等自行前往方式為輔。

國內首次出現染疫幼童死亡個案，個案為1名新北2歲男童，過程中引發外界質疑行政程序導致錯過黃金救援時間。中央流行疫情指揮中心昨天深夜公告，居家照護 COVID-19確診個案及同住居家隔離者運送/轉送交通方式。

據指揮中心公布「COVID-19確診個案分流收治與居家照護個案之醫療協助措施」規定，最引人關注的居家照護確診個案緊急就醫方式，以119救護車為原則，但額外開放地方政府衛生局規劃或指示防疫計程車、同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕/騎車等方式）為輔，被視為「2歲童條款」。

居家照護確診個案至醫院或加強版集檢所/防疫旅館收治，以防疫車隊為原則；轉院則是以醫院（合約）救護車、民間救護車接送。

居家照護確診個案返家隔離治療，含就醫後返家時，應依地方政府衛生局規劃或指示搭乘防疫車隊、同住親友接送或自行返家，如步行、自行駕/騎車等方式；至醫院採檢，則是以防疫車隊為原則，同住親友接送或自行前往，如步行、自行駕/騎車等方式為輔。

針對居家隔離者，也就是同住未確診者，緊急就醫同樣以119救護車為原則，但可由地方政府衛生局規劃或指示防疫計程車、親友接送或自行前往，如步行、自行駕/騎車等方式為輔。

居家隔離者需要至醫院或加強版集檢所/防疫旅館收治，則是以搭乘防疫車隊為原則，但若有相關需求，經地方政府衛生局規劃或指示，可由親友接送或自行前往，如步行、自行駕/騎車等方式為輔。（編輯：陳政偉）1110420

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