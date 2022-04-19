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兒童可打莫德納 陳建仁：相信科學及指揮中心

2022/4/19 14:12（4/19 14:51 更新）
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前副總統陳建仁19日受邀參加國立彰化高級中學校慶活動，以「創造新知與造福人類：一個生醫科學家的學思歷程」為題進行演講，並接受學生提問。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年4月19日
前副總統陳建仁19日受邀參加國立彰化高級中學校慶活動，以「創造新知與造福人類：一個生醫科學家的學思歷程」為題進行演講，並接受學生提問。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年4月19日
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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）衛福部食藥署通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，前副總統陳建仁指出，莫德納已有許多國家使用，民眾不用擔心，請大家不要相信其他消息來源，應相信科學及指揮中心。

陳建仁今天受邀參加國立彰化高級中學校慶活動，針對全校800名師生進行演講，演講主題為「創造新知與造福人類：一個生醫科學家的學思歷程」，同時也接受學生提問。

有學生詢問陳建仁對於衛福部通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童的看法及對防疫看法，陳建仁指出，莫德納疫苗已在很多國家使用，只要依照中央流行疫情指揮中心的安排使用，民眾不用擔心，也不要相信一些其他消息來源，應該相信科學，相信指揮中心，疫情會得到很好控制。

陳建仁指出，公共衛生推動有一個很重要的主體也就是團體，人民願意一起做，像是COVID-19（2019冠狀病毒疾病），大家願意勤洗手、戴口罩以及保持社交距離，然後避免群聚活動，去打預防針，怎麼樣讓民眾願意參與防疫工作或者公共衛生工作，就要讓民眾了解公共衛生重要性。

陳建仁表示，公開透明在公共衛生中是很重要的元素，「當大家覺得說我們都是一家人，願意彼此互相幫助，公共衛生才會做的好」，也只有在一個自由多元民主開放的公民社會，才能夠有好的公民素養產生，這是他覺得最重要的事情。（編輯：謝雅竹）1110419

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