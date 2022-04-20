李秉穎：全台恐有數十兒童染疫亡 籲打疫苗防重症

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衛福部ACIP召集人李秉穎表示，疫情大規模流行恐造成國內數十名兒童染疫死亡，呼籲有兒童疫苗還是要先打。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張茗喧台北20日電）衛福部ACIP今天將開會討論是否開放兒童打疫苗，ACIP召集人李秉穎表示，疫情大規模流行恐造成國內數十名兒童染疫死亡，呼籲有兒童疫苗還是要先打，降低重症、死亡風險。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，單日確診病例屢創新高，昨天更出現首例兒童重症死亡病例，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天將開會討論是否開放6歲至11歲兒童施打莫德納疫苗。

ACIP召集人、台大兒童感染科醫師李秉穎今天上午接受網路媒體專訪時表示，這名病逝孩童染疫後引發猛爆性腦炎，在臨床上不算罕見，有專家曾懷疑是其他病毒感染，但經過所有病毒檢測，只有COVID-19呈現陽性，研判是新冠病毒導致的病程變化可能性最大。

外界好奇這名孩童是否因延誤就醫病逝，李秉穎說，這名染疫孩童病程猛烈，併發腦炎後快速引起腦水腫、喪失意識等，提早2個小時進行降腦壓等治療，不見得能救回。

李秉穎指出，兒童感染COVID-19雖然多數是輕症，仍有部分比例可能演變成重症，尤其當疫情在社區大規模流行時，全台恐有數十名孩子染疫病逝，必須讓孩子有疫苗可接種，以降低重症、死亡風險。

ACIP今天下午將開會討論是否開放兒童接種疫苗，李秉穎說，會中將參考國外數據，評估兒童接種疫苗後的染疫情形、不良反應以及重症、死亡情形才能決定。

至於建議兒童打哪一種疫苗，李秉穎說，輝瑞BNT、莫德納都屬於mRNA疫苗，由於不良反應較大，必須降低劑量施打；若是高端、Novavax等蛋白疫苗則不良反應較低，不須降低劑量，也比較適合兒童，但目前兒童臨床試驗數據不足。

不過，李秉穎強調，食藥署已通過莫德納疫苗可用於6歲至11歲兒童，未來若ACIP決議開放使用，仍建議家長要考慮讓孩子接種，畢竟打疫苗雖有風險，但不打疫苗也有重症死亡風險，評估利弊相當重要。（編輯：陳政偉）1110420