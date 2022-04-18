指揮中心：澳加英與歐盟皆核准莫德納用於兒童

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指揮中心18日指出，包含歐盟、英國、澳洲與加拿大都已核准莫德納用於兒童。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北18日電）COVID-19疫情嚴峻，衛福部食藥署昨日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，指揮中心今天指出，國際早有先例，包含歐盟、英國、澳洲與加拿大都已核准莫德納用於兒童。

衛生福利部食品藥物管理署17日通過莫德納（Moderna）疫苗適用於6至11歲兒童的緊急使用授權（EUA），劑量為成人的一半。陳時中今天說，國際間莫德納疫苗用於兒童族群的核准情形，歐盟於3月3日核准，英國、澳洲與加拿大分別於4月14日、2月17日與3月17日也已核准。

媒體詢問兒童使用的莫德納疫苗與輝瑞BNT疫苗，劑量相差達5倍。陳時中強調，最適合的劑量是經過研究與人體試驗決定，且疫苗內容物也不能直接用體積來比較劑量，要根據仿單來做。

媒體另問有專家建議延長兒童接種COVID-19疫苗2劑間隔時間，陳時中說，將待衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家委員討論後做出建議。

指揮中心統計，4月16日至17日COVID-19疫苗接種18萬6376人次，截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑84.13%、第2劑79.35%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率55.13%；若以符合追加劑接種間隔人數統計，可以施打且已施打的比率為78.89%。（編輯：管中維）1110418