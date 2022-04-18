BNT兒童疫苗採購談判逾2個月 陳時中：小問題需突破

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衛福部長陳時中18日被問及最快何時有輝瑞BNT兒童疫苗，他表示，實在不敢期望，談判已進行2個多月，商業合約很多需突破。圖為施打後的BNT疫苗空瓶。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺台北18日電）衛福部長陳時中今天被問及最快何時有輝瑞BNT兒童疫苗，他表示，實在不敢期望，談判已進行2個多月，每次都有新的小問題，商業合約很多需突破，會盡量不要讓小問題干擾採購。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，兒童能否接種疫苗提升防護力備受關注。衛生福利部食品藥物管理署昨天通過6至11歲莫德納（Moderna）半劑量兒童疫苗的緊急使用授權（EUA），但輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）兒童疫苗尚未通過EUA，且疫苗仍在採購談判中。

陳時中今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，國民黨立委蔣萬安詢問，未來是否有輝瑞BNT兒童疫苗選擇，陳時中表示，根據相關科學資料與專家討論通過，基本上是歡迎，輝瑞BNT兒童疫苗已有很多國家施打，相信專家檢視資料後的看法，會跟世界專家看法一致。

陳時中說，目前輝瑞BNT兒童疫苗採購正由德國的BNT公司檢視中，但被追問最快何時可成功採購，他嘆氣坦言「我實在不敢期望」。他表示，合約談判已長達2個多月，每次都有新的小問題，指揮中心盡量不要讓小問題干擾整體採購程序，但事實上合約不容易談。

陳時中進一步說明，BNT本身沒有製造兒童疫苗，兒童疫苗是由輝瑞製造，故無法直接跟BNT公司購買，縱使透過BNT疫苗大中華地區代理商上海復星醫藥也無法，必須把輝瑞也拉進來談判。

然而陳時中也說，上海復星醫藥並無輝瑞疫苗的代理權，而輝瑞疫苗的販賣區域又排除了大中華地區，故有很多商業合約需要突破。（編輯：唐聲揚）1110418