幼童打疫苗 潘文忠：校園施打為原則爭取家長同意書

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（中央社記者范正祥台北18日電）開放幼童接種莫德納疫苗受關注，教育部長潘文忠今天表示，教育部會與衛福部詳細討論相關施打規劃，會比照12歲至17歲青少年接種模式，儘量在校園團體施打為原則，也會爭取家長的同意書之後才會確定施打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土單日新增確診突破千例，已有首例幼兒重症，衛福部食藥署17日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，劑量為成人的一半，完整接種為施打2劑、間隔28天。

立法院教育及文化委員會今天審查「幼兒教育及照顧法修正草案」，潘文忠列席並備質詢。潘文忠會前接受媒體訪問，回應開放幼童接種莫德納疫苗一事。

潘文忠表示，衛福部專家小組會議昨天討論並決定6至11歲兒童的疫苗接種，教育部會與衛福部詳細討論相關施打規劃，會比照12歲至17歲青少年接種模式，儘量在校園團體施打為原則。

潘文忠表示，包括家長在內，各界關注小學生接種疫苗，教育部會與衛福部就相關施打應注意事項，尤其可能會出現的身體反應等等，讓所有孩子的家長能夠充分了解，一定也會爭取家長的同意書之後才會確定施打。

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他說，教育部會密集與衛福部參照過往的接種方式，詳細做相關的準備，一定會在最快時間內讓家長充分了解。

有關外界質疑，部分先進國家是給兒童接種BNT疫苗，為什麼台灣的國小生卻是施打莫德納疫苗，潘文忠表示，衛福部專家小組非常審慎，包含這議題已經討論相當長時間，不論施打疫苗、劑量或相關的反應，是專家小組持續經過相當長時間才做目前初步的決定，後續相關施打注意事項，一定讓家長充分了解，並做決定與選擇，這樣對孩子接種疫苗才是最好的安排。（編輯：郭無患）1110418