染疫重症2歲童不治 陳時中：儘速改進送醫指引

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北19日電）國內首次出現染疫幼童死亡個案，個案為1名新北2歲男童，連日搶救仍傳憾事，指揮中心指揮官陳時中說，接到訊息深感不捨，需檢討之處包含送醫指引等，將盡快改進。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情不斷升溫，國內首名染疫死亡幼童，無慢性病史、未接種疫苗，14日採檢確診，當天即住進加護病房治療，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，曾插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療，病況嚴峻，醫院全力救治，仍於今天凌晨病逝。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，接到新北2歲男童過世訊息深感不捨，明白整體醫護人員，包含雙和醫院及台大醫院的專家都盡很大力氣，需檢討之處將盡快改進，明天下午將與兒科專家舉行會議，討論從送醫指引及相關事項，將儘速向外界報告。

指揮中心日前已說明，將與兒科醫學會專科醫師討論幼兒輕症居家照顧警示徵狀及建議，提供家長參考，確診兒童送醫要件預計將於20日下午開會定案，內容將包含症狀分類辨識、遠距視訊就醫、轉醫等，確保居家照護過程妥善。（編輯：屈享平）1110419