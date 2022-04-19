兒童疫苗採購過慢？ 指揮中心澄清去年第4季始洽談

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）國內COVID-19疫情升溫，輝瑞兒童疫苗卻尚未完成簽約，外界質疑中央因近期國內疫情才規劃採購，指揮中心今天晚間澄清，衛福部疾管署自去年第4季即與相關單位洽商採購事宜。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，兒童接種疫苗提升防護力受關注。衛生福利部食品藥物管理署近日通過6至11歲莫德納（Moderna）半劑量兒童疫苗的緊急使用授權（EUA），但輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）兒童疫苗尚未通過EUA，且疫苗仍在採購中，引發熱議。

中央流行疫情指揮中心今天晚間發布新聞稿表示，有關近期媒體針對輝瑞兒童疫苗採購疑慮，指揮中心重申，衛福部疾管署去年第4季即與相關單位洽商採購今年BNT疫苗供應事宜，非因近期國內疫情才進行規劃採購。

指揮中心說明，企業團體捐贈的1500萬劑BNT疫苗為成人劑型，適用於12歲以上族群；至於提供5歲至未滿12歲族群使用的兒童劑型，是由輝瑞公司生產，二者製造廠及包裝規格皆不同，且原廠嚴格禁止自成人劑型抽取三分之一劑量供兒童使用。

指揮中心指出，因為BNT疫苗與輝瑞兒童疫苗採購供應合約涉及多方權利義務規範，所以為爭取最有利供貨條件，疾管署與相關單位多次溝通協商，妥適修改合約條款，以共創多贏目標，維護台灣民眾健康安全。

指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，採購疫苗並儘快進行接種，提升疫苗覆蓋率，守護台灣全體民眾健康是最重要的目標。（編輯：張芷瑄）1110419