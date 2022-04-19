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北農3天11人確診 拍賣市場營運暫不受影響

2022/4/19 15:12（4/19 16:01 更新）
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國內本土疫情延燒，北農自17日迄今有11人確診。圖為第一果菜市場零批場。（中央社檔案照片）
國內本土疫情延燒，北農自17日迄今有11人確診。圖為第一果菜市場零批場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）國內COVID-19本土確診者連5天破千例。台北農產運銷公司發言人路全利今天說，北農自17日迄今有11人確診，其中第一果菜市場7人、第二果菜市場4人，拍賣市場營運暫不受影響。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中公布，國內新增1727例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為1626例本土個案及101例境外移入，89例為航班落地採檢陽性；另確診個案中新增2例死亡。

國內本土疫情延燒，北農公司發言人路全利下午告訴中央社記者，北農現已知有11例確診者，分別為17日有2名員工確診，18日有4名員工和1名業者確診，今天又有3名員工和1名從業人員確診。

路全利指出，這11名確診者，其中7人在第一果菜市場工作，另4人則在第二果菜市場工作。

他說，目前北農比照去年3級管制期間規定，加強相關防疫措施，包括實聯制、人流控管、拉大拍賣間距和提供快篩監測等，目前拍賣市場營運暫不受影響，工作場域也已加強清潔消毒作業。（編輯：方沛清）1110419

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