快篩試劑降價 王美花：應不可能低於59元

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（中央社記者王承中台北20日電）政府徵用快篩，經濟部長王美花今天表示，已派法人進駐國內產線協助排除瓶頸，衝刺產能，後續將優先供給地方政府、醫療院所。未來試劑價格能否低於衛福部採購價新台幣59元，她表示，不符廠商成本，應該不可能。

行政院14日宣布開始徵用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，目標每月4000萬劑。衛福部長陳時中日前表示，家用快篩實名制希望5月初上路；國產家用快篩每月最大產能，5月可提升至1280萬劑，後續新採購設備到位後，每月產能可上看1580萬劑。

王美花今天列席立法院經濟委員會備詢時表示，現在快篩有很大一部分是進口，經濟部有在協調廠商加快生產，並已派法人進駐產線，協助廠商確保料源、機械到位，現在生產出來的試劑會優先供給地方政府、醫療院所。

對於未來國產快篩試劑價格是否有可能低於衛福部目前最便宜的採購價1劑59元，王美花指出，更低應該是不可能，59元是共同供應契約的價格，據經濟部了解，如果國內廠商採購價59元完全不划算，因為除生產還要配送，需更高價格才能符合成本。（編輯：張均懋）1110420