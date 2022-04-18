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泰博：快篩月產能3000萬劑將提前達標 供應無虞

2022/4/18 20:05（4/18 20:35 更新）
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醫材廠泰博科技18日表示，快篩試劑將在6月提前達到月產能3000萬劑的目標，供應無虞。圖為泰博生產的「福爾威創」快篩試劑。（中央社檔案照片）
醫材廠泰博科技18日表示，快篩試劑將在6月提前達到月產能3000萬劑的目標，供應無虞。圖為泰博生產的「福爾威創」快篩試劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北18日電）醫材廠泰博科技今天表示，年初訂購的快篩機台近期已上線，並預計5、6月持續增加機台，快篩試劑將在6月提前達到月產能3000萬劑的目標，供應無虞。

泰博科技透過新聞稿說明，年初訂購的快篩機台近期已上線，月產能可達1200萬劑，因應需求量擴大，在添購的自動化機台未到位前，部分需求由擴大人力取代，全公司500、600的人力全力支援快篩產線，5月中會有1至2台機台到位，6月中再增加4台。

在自動化設備將陸續到位下，產能將由單日40萬劑增加到100萬劑，提前達到月產能3000萬劑的目標。

泰博說明，公司從開發就以量產思維在設計快篩試劑，價格有競爭力。市面上銷售的泰博快篩已是第5代快篩，是偵測2019冠狀病毒疾病的核蛋白（N Protein），不易受變異影響，Alpha、Beta、Delta、Omicron等變異株都可以測得到。這次基隆愛心篩檢結果，偽陽性是萬分之0.3，與之前臨床試驗的準確率一致，與PCR核酸檢測的準確率相當，甚至更好。

泰博指出，福爾威創家用抗原快篩試劑上週已經鋪貨至通路60至70萬劑，預計這週單日可鋪貨至通路20至30萬劑，總計這週預計可鋪貨至通路150至180萬劑，4月25日後將會有更多貨舖出。

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泰博表示，因應4月25日起實施的降價方案，若民眾沒有迫切需求，可以等之後再購買，價格會更划算且數量穩定。

泰博15日宣布，配合政府防疫政策及民眾需求，已經跟各大通路商協調快篩試劑降價，將分三階逐步降價，第一波4月25日，1入裝從300元降為230元、5入裝從1500元降到1100元；第二階段降價是5月5日，1入裝降至200元，5入裝降至950元；到了5月25日，5入裝每劑快篩試劑平均最低降到170元。（編輯：楊蘭軒）1110418

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