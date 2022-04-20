居家隔離者叫外送遭社區管委會刁難 中央研議對策

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近期有居家隔離民眾反映，社區管委會禁止外送員進入送餐情形，指揮中心將研議相關措施及裁處規定。圖為外送員在台北街頭忙著送餐。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北20日電）近期有居家隔離民眾反映，社區管委會禁止外送員進入送餐情形，指揮中心將研議相關措施及裁處規定，兼顧居家隔離檢疫或居家照護民眾必要生活需求及降低社區傳播風險。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續上升，連續6天單日新增個案數都超過千例，今天更是首度突破2000例大關，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，全國一週內全面啟動輕症在家照護，近期卻頻傳公寓大廈管理委員會不讓隔離者叫的外送進入大樓。

陳時中說明，已公布「COVID-19因應指引：社區管理維護」，供社區強化相關服務人員管理措施依循，對於外送或其他進入社區人員，社區管理單位可運用實聯制落實登記作業，及強化手部消毒等措施做好風險控管。

陳時中說，若限制供餐或其他生活必需品人員進入，以致居家隔離、檢疫或居家照護對象需外出取餐或領取物品，對於社區其他住戶造成的風險更高。

陳時中指出，針對居家照護確診個案如需藥師送藥到府服務部分，應先與選定送藥到府藥局聯繫，確認用藥需求、領取方式、領取時間以及送藥地點等相關資訊。

如因社區/大樓管理委員會相關規定不得送至確診個案家門口，居家照護確診個案得委由管理人員代為領收並轉交放置確診者家門口，後續再與藥師以通訊方式核對領取藥品以及進行用藥衛教諮詢，以確保用藥安全。

指揮中心強調，近期國內疫情已進入社區流行，居家隔離、檢疫或居家照護民眾係配合防疫措施，請社區管理人員務必給予相關協助，以免違反相關規定受罰。（編輯：陳清芳）1110420