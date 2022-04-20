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疫情紓困
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疫情紓困1/236

勞動部疫情紓困方案 延長至112年6月底

2022/4/20 12:51（4/20 13:06 更新）
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勞動部長許銘春20日說，配合紓困特別條例將延長，勞動部紓困計畫也將延長至明年6月底。圖為台北市一處工地。（中央社檔案照片）
勞動部長許銘春20日說，配合紓困特別條例將延長，勞動部紓困計畫也將延長至明年6月底。圖為台北市一處工地。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北20日電）勞動部因應COVID-19疫情，推出安心就業、安心即時上工及充電再出發等計畫，勞動部長許銘春今天說，配合紓困特別條例將延長，勞動部紓困計畫也將延長至明年6月底。

許銘春今天上震傳媒「新聞不芹菜」直播節目，接受主持人黃光芹專訪，做出上述表示。

勞動部為協助受紓困產業影響勞工，推出安心就業、安心即時上工及充電再出發等計畫，許銘春表示，勞動部從疫情開始後已投入新台幣1168億元的預算，截至3月底已協助591萬名勞工、74萬個事業單位。

許銘春表示，日前內部已討論過，縱使條例沒有延長，但因為疫情還在，勞動部相關紓困計畫仍會轉型並持續，由於紓困特別條例延長案獲得朝野立委支持，將會延長，因此勞動部紓困方案也配合持續到明年6月底。

許銘春說，目前就業安定基金還有新台幣400億至500億元，足夠支撐勞動部充電再出發、安心即時上工，安心就業計畫到明年，就業安定基金管理會委員也很支持，希望能在疫情持續狀態下，「初衷不變」，繼續幫助需要的勞工。（編輯：陳清芳）1110420

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