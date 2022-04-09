紓困條例傾向延至年底 預算額度仍有約千億

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政院人士9日對中央社記者指出，基本上紓困條例朝延長到年底的方向進行。圖為去年勞工保險局台北辦事處門口排滿辦理紓困貸款的民眾。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北9日電）嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例將於6月底到期，政院人士表示，條例傾向延長至年底，預算部分因尚未用罄，包含信保基金額度等仍有餘額近新台幣1000億元，將盤點是否有彈性運用空間。

衛福部長陳時中日前表示，疫情6月還不會告一段落，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防治及紓困振興特別條例應該要延長。行政院長蘇貞昌昨天表態傾向延長，但是否追加預算，仍須盤點。

政院人士今天對中央社記者指出，基本上朝延長到年底的方向進行，初步估算包括信保基金、交通部補助觀光業的經費等仍有1000億元左右，目前請各部會仔細盤點，確認使用上是否有彈性空間，可用於其他衝擊較深產業。

他也說，防疫後續還需購買藥物、擴大實施快篩等，預計盤點後的預算，一定會有部分經費用於此。

主計總處主計長朱澤民對中央社記者表示，目前各單位未執行完畢的紓困振興等預算，初估約1000億元，其中信保基金額度占大宗，約剩700億至800億元。

至於剩餘的預算能否彈性使用，朱澤民表示，依法要用於防疫、紓困、振興的預算有關科目，不能移作他用，目前政策傾向延長條例，屆時主計總處會蒐集、彙整各部會所提報的需求。

行政院發言人羅秉成指出，特別條例延長尚在討論中，若有定案會適時對外說明。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例立法後，經過兩度修正，最後一次是立法院去年5月31日三讀通過修正部分條文，同意將防疫紓困振興特別預算整體上限由新台幣4200億元，提高到8400億元，並延長施行至今年6月30日止；目前累計紓困特別預算歲出總金額為8394億元。

特別條例若要繼續延長施行，仍須送立法院審議。（編輯：黃瑞弘）1110409