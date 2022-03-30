紓困條例將屆期 國民黨團呼籲貸款再延1年

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（中央社記者王承中、王揚宇台北30日電）紓困振興特別條例6月底屆期，國民黨團主張不再延長，紓困貸款則再延1年，相關經費挪用現有預算與基金。民進黨團幹事長鄭運鵬今天表示，延長紓困條例實施時間是協助企業最簡單的方法。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨立委謝衣鳯、楊瓊瓔等人今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，紓困振興特別條例將在6月底屆期，雖然疫情稍有趨緩，但服務業、中小企業復甦未如預期，政府應該及早提出相關配套措施，協助企業和民眾度過難關。

曾銘宗指出，紓困振興特別條例實施日期將到6月30日，國民黨團認為特別條例實施期間不再延長，未來如有需要相關經費挪用現有預算與基金預算，而經濟發展重要主力的中小企業並未全面復甦，國民黨團希望相關紓困措施必須繼續延長。

曾銘宗表示，財務貸款紓困措施必須繼續實施，是為了廣大中小企業並未全面復甦，而相關經費又相當充裕。國民黨團主張紓困振興特別條例屆期不再延長，假設需要經費可挪用111年度或112年度預算，或各部會所屬基金運用，而紓困貸款延長1年。

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民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬告訴中央社記者表示，延長紓困條例實施日期，不是要增加預算，而是因應處理時可能因各種因素而來不及作業的狀況，既然國民黨團認為企業還未完全復甦，延長紓困條例實施時間則是協助企業最簡單的方法。

鄭運鵬指出，紓困條例的立法無法預期疫情何時結束，實施時間的長短，當初在立法院都有討論過，而各主管機關當初在編列相關紓困措施預算時，本就屬於特別條例的實施範圍，而年度預算並不會列特別預算範圍內的項目，現在要求要回到年度預算中處理，恐怕會造成預算排擠。（編輯：林興盟）1110330