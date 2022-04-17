紓困特別條例延到112年6月底 政院：預算總額暫不增加

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行政院函請立院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算施行期間延長1年到明年6月30日。圖為中正紀念堂3月22日作業人員鋪設地磚。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北17日電）行政院發言人羅秉成今天說，行政院15日已函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算施行期間延長1年到明年6月30日；現階段暫無增加特別預算總額的需求。

羅秉成透過媒體群組指出，依特別條例規定，原條例施行期間將在今年6月30日屆滿，但得經立法院同意予以延長。有鑑於嚴重特殊傳染性肺炎在國際間仍屬嚴峻，且衡酌國內疫情發展變化快速，很難在6月30日前戛然而止，因此相關防疫作為及防疫設備、物資以及醫療量能等，都有持續採行與整備的必要，並得繼續執行特別條例相關措施。

羅秉成說，基於疫情發展變化難測，延長期間的長短應從寬考量以為因應，行政院依法提請立法院考量上述國內外疫情發展情形，同意將特別條例與特別預算施行期間都延長1年，到明年6月30日。

羅秉成指出，原經立法院通過總額共新台幣8393.39億的特別預算，至今還有約1300多億待執行，為配合特別條例的延長時間，特別預算的施行期間也有一併延長的必要，以利繼續做為特別條例各項待執行措施的支應使用。

羅秉成表示，經綜合評估，特別條例及特別預算施行期間都有延長1年的必要，但目前仍以繼續執行特別條例相關措施為優先考量，現階段暫無提出增加特別預算總額的修法需求，政府會視未來疫情發展情形，適時做出適當因應。（編輯：林淑媛）1110417