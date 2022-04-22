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疫情紓困
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疫情紓困6/237

紓困條例延長至112年6月底 立院無異議逕付二讀

2022/4/22 11:08（4/22 11:45 更新）
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圖為去年三級警戒期間，北市街頭可見店面拉下鐵門，攤商興嘆。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北22日電）行政院函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算施行期間延長1年到明年6月30日；立法院會今天處理報告事項，無異議通過將此案逕付二讀，由民進黨團負責召集協商。

依「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」規定，施行期間將在今年6月30日屆滿。鑑於嚴重特殊傳染性肺炎仍屬嚴峻，相關防疫作為及防疫設備、物資應有繼續採行與整備的必要，且為保障配合防疫措施者的權益，並提供受疫情影響致營運或生計困難的產業、民眾相關紓困及振興措施，以維持國內經濟、民生的安定，行政院4月15日函請立法院同意特別條例及特別預算施行期間延長1年到明年6月30日。

立法院會今天上午處理報告事項議程時，民進黨團提案，此案逕付二讀，由民進黨團負責召集協商。對此，院會主席、立法院長游錫堃請問院會有無異議，會場無人提出異議。隨後，游錫堃宣告，本案逕付二讀，由民進黨團負責召集協商。（編輯：潘羿菁）1110422

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