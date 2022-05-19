再推3萬元紓困補貼？勞長：由行政院通盤考量

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）國內本土COVID-19疫情持續，針對是否再推勞工紓困貸款、自營作業者生活補貼等，勞動部長許銘春今天說，這須由行政院通盤考量，但勞動部自有紓困方案都會持續推動。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部就「因應COVID-19疫情蔓延，如何保障勞工勞動權益及如何具體防治職場霸凌」等進行專題報告並備質詢，許銘春會前接受媒體聯訪時做出上述表示。

政府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，在去年及前年2度推動自營業者新台幣3萬元生活補貼以及勞工紓困貸款協助受疫情影響勞工，近日本土案例確診屢破新高，顯示疫情仍持續影響民眾生活，2紓困計畫是否3度推動引發外界關注。

對此，許銘春今天表示，自營作業者生活補貼以及勞工紓困貸款是屬於特別預算部分，必須由行政院來通盤考量。

不過，許銘春指出，勞動部本身運用就安基金推出的充電再出發、安心就業計畫以及安心即時上工等計畫，都會隨特別條例延長、持續推動。

另外，台鐵局與台鐵企業工會昨天再度展開公司化草案協商，其中勞動部也列席參與，許銘春今天表示，勞資雙方針對4大議題包含安全議題、未來子法協商、公司資產配置以及員工福利等充分討論，這是一個好的開始，勞動部會持續在勞資之間協助協商溝通、一起為台鐵未來努力。（編輯：方沛清）1110519