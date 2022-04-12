經部抗疫3措施助企業融資1.49兆元 利息補貼逾58億

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（中央社記者梁珮綺台北12日電）COVID-19疫情爆發以來，為協助中小企業度過難關，經濟部辦理3項紓困貸款措施，並給予利息補貼；截至6日止，已辦理14萬8398家企業貸款、融資金額為新台幣1兆4908億元，利息補貼約58.83億元。

立法院財政委員會明天邀經濟部長王美花就「因應疫情再起，各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」進行專題報告，並備質詢，今晚經濟部已將書面報告送至立院。

根據報告內容，為協助營業額減少達15%的企業減輕資金壓力，經濟部提出融資協助，包括舊有貸款展延、營運資金與振興資金貸款，並給予中小企業利息補貼，度過疫情難關。

舊有貸款展延及利息補貼方面，若原承貸銀行同意展延受影響中小型事業貸款並降息，政府將補貼銀行減免舊有貸款利息，最高按照中華郵政1年期定期儲金機動利率（目前1.06%）補貼利息，補貼期間為1年，每家事業補貼上限為22萬元。

若有企業因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致營收減少、為支付員工薪資及辦公場所等租金而有貸款需求，經濟部表示，將提供600萬元貸款額度，利率最高按中華郵政2年期定期儲金機動利率加1個百分點（目前2.095%）計算，若為中小企業並給予全額利息補貼，最長6個月，每家補貼金額以5.5萬元為限。

至於因振興轉型所需周轉金或資本性支出的受影響事業，非中小企業有5億元新增貸款額度、中小企業有1.5億元，中小企業最高可按中華郵政2年期定期儲金機動利率（目前1.095%）給予補貼，補貼期間1年，每家事業補貼上限22萬元。

此外，經濟部編列879億元保證專款，由信保基金辦理經濟部、中央銀行、衛生福利部、教育部、內政部及勞動部等相關紓困貸款信用保證，協助受影響事業及勞工順利取得銀行融資。

經濟部報告也說明資金紓困振興貸款、利息補貼及防疫千億保執行成效，截至6日止，舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款等3項貸款累計辦理14萬8398家、融資金額1兆4908億元。

利息補貼共編列70.22億元，截至6日，預估利息補貼支出約58.83億元；防疫千億保方面，6日前共核保24萬6797家企業及159.7萬名勞工貸款，融資金額達9926億元。

經濟部強調，目前國內經濟基本面穩健，但面對新一波疫情，將審慎因應，及時提供企業必要的財務協助。（編輯：楊蘭軒）1110412