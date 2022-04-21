曾與周玉蔻同錄節目 李秉穎接受PCR採檢待結果

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）資深媒體人周玉蔻昨天上午至醫院PCR檢測陽性，衛福部ACIP召集人李秉穎同天接受周玉蔻廣播專訪，他今天接受媒體聯訪表示，接受PCR採檢後，結果尚未出來，將先在家自主健康監測。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，周玉蔻在臉書貼出確診訊息表示，昨天上午至醫院進行PCR檢測，今天凌晨接獲簡訊通知為「陽性」。立即報告廣播電台及電視台長官，即日起請假10天，在家隔離。

周玉蔻確診消息傳出後，外界關注在可傳染期間曾與她同錄電視及電台節目的參與對象近況。李秉穎今天上午10時許接受媒體聯訪時表示，醫院有找他進行PCR檢測，結果尚未出來，接下來必須先在家裡自主健康監測。

據指揮中心所明訂的接觸者定義，為自個案發病前4日起至隔離前，具下列任一項接觸情形，即符合接觸定義，包含在無適當防護下，曾於24小時內累計大於15分鐘面對面接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者。

由於在電台節目中李秉穎與周玉蔻雙方都有全程配戴口罩，依匡列標準來說，雙方不算密切接觸者。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天舉行會議，討論兒童疫苗、青少年第3劑疫苗、成人第4劑疫苗等議題，身為召集人的李秉穎與會，各界關心昨天會議參與者及後續業務是否可能受影響。李秉穎說，ACIP會議多採取線上模式，約10多人出席實體會議，皆全程配戴口罩。（編輯：陳政偉）1110421