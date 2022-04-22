北農確診增至40例 打滿3劑疫苗才能進批發市場

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（中央社記者劉建邦台北22日電）台北農產運銷公司統計包含員工等有40人確診，已要求進批發市場須接種第3劑COVID-19疫苗，若因身體等因素未施打疫苗，須提出核酸檢測（PCR）陰性證明，並以人工辨識、註記。

自由電子報報導，台北市政府今天上午召開內部防疫會議，討論北農自今天起從業人員須打第3劑疫苗才能進批發市場，但因第3劑疫苗資料無法與中央系統介接，台北市長柯文哲要市場處與北農討論，若無法解決，研議北農暫停營業。

台北市市場處長陳庭輝接受媒體電訪表示，北農曾發生大規模疫情，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，要求北農執行確認批發市場人員應接種第3劑疫苗規定，但因北市府數位通行證資料目前未與中央系統介接，無法得知進出批發市場人員是否已施打第3劑疫苗。

他說，經與北農討論後，要求進出批發市場人員應出示接種疫苗證明，北農再以人工驗證並登錄，資料將更新於市府資料庫。

北農統計，從17日至今天，共有40人確診，包含員工23人、派遣工2人、拖工11人、承銷業者4人。

北農總經理翁震炘表示，柯文哲在防疫會議詢問市府數位通行證因無法介接中央資料，無法得知進出批發市場人員是否施打第3劑疫苗，應提解決方式。

他指出，即日起已要求進出批發市場人員，應持小黃卡、健保卡或可證明施打第3劑疫苗文件，若因身體等狀況，僅接種第2劑疫苗，要提供採檢PCR陰性證明資料。

他表示，將協調台北市政府資訊局開放北農自行更新資料庫，未來從北農電腦後台就能更新註記，預計執行1週後，就能透過數位通行證掌握進出批發市場人員接種疫苗狀況。（編輯：戴光育）1110422