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柯文哲：3+4有困難 北市5類人員以篩代隔

2022/4/26 16:37（4/26 17:50 更新）
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台北市長柯文哲指出，為了維持社會機能正常運作，防疫人員、高接觸風險第一線工作人員等5類人26日起以篩代隔。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲指出，為了維持社會機能正常運作，防疫人員、高接觸風險第一線工作人員等5類人26日起以篩代隔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北26日電）居家隔離3+4方案今天上路，不過台北市長柯文哲指出，地方政府跟進有很多困難，且為了維持社會機能正常運作，防疫人員、高接觸風險第一線工作人員等5類人今天起可以篩代隔。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲指出，到昨天中午為止，台北市居家隔離人數已經突破2萬人、達到2萬197人，且隨著新增確診數持續上升，居隔人數還會再上升。

柯文哲說，現在已經開始出現人都要解除隔離了卻還沒收到居家隔離通知書的狀況，因此昨天中央才突然公告3+4政策，但地方政府要跟進有很多技術上的困難，例如快篩劑如何送到被隔離者手中、如何確定被隔離者會準確地做並回報。

柯文哲進一步表示，對醫療、防疫人員等，居家隔離縮短為3天仍太多，因此今天起，疫苗公費接種第1、2、3、5、7類人員適用「以篩代隔」，若被匡列居家隔離，前3天每天出門前快篩陰性就能上班。

柯文哲表示，也許這種作法會造成漏網之魚，但如果不這樣做，這些機關會停止運作，讓整個系統垮掉，會再討論適用對象要不要擴大，同時盡力想辦法執行中央的3+4政策。

北市府說明，疫苗公費接種第1、2、3、5、7類人員包含醫事人員、政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員、維持社福照護系統運作人員、教職員外的維持社會機能正常運作者等。

北市府強調，這5類人員，若被匡列居家隔離，可由所屬機關提報申請表及名冊，向衛生局申請以篩代隔提前返回工作崗位，並副本通知中央目的事業主管機關。（編輯：方沛清）1110426

（台北市政府提供）
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（台北市政府提供）
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