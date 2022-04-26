陳時中：兒童莫德納疫苗量夠 BNT到貨時間待定

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指揮中心指揮官陳時中26日說，兒童莫德納疫苗數量夠，輝瑞BNT疫苗兒童劑型到貨時間待定。圖為21日高雄市苓雅區國小學童們放學情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北26日電）兒童COVID-19疫苗最快5月2日開打，指揮中心指揮官陳時中今天說，兒童莫德納（Moderna）疫苗數量一定夠，輝瑞BNT疫苗兒童劑型也一定會有，但到貨時間待定。

教育部表示，6到11歲學童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，最快5月2日起可安排校園接種，請學校給家長至少7天思考時間，學童施打疫苗後如有不良反應，可請3天疫苗假。

陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會上說，昨天才發文展開接種意願調查，待統計完畢會盡速對外說明，也請家長仔細閱讀說明內容，若第一時間無法決定讓孩子接種與否，之後也有機會，可自行至醫療機構預約接種。

媒體問及兒童莫德納疫苗是否足夠，以及是否有確切開打時程以及初步意願調查狀況。

陳時中說，估計符合接種資格的兒童約120萬人，以歐洲兒童接種率18%至20%、美國30%來看，台灣的莫德納疫苗量一定夠，確切數量將等意願調查結果統計。

陳時中表示，目前確切接種時程尚未訂定，同樣等意願調查完成後，才會到校園施打；對於有家長想等待輝瑞BNT的兒童疫苗，他也允諾一定會有，只是時間還未定。

指揮中心統計，昨天國內COVID-19疫苗接種10萬4559劑，截至目前疫苗人口涵蓋率第1劑84.57%、第2劑79.84%、基礎加強劑0.85%、追加劑58.24%；若以符合追加劑接種間隔人數統計，則約82.19%。

陳時中再次呼籲盡快接種疫苗，至於台灣第4劑疫苗規劃，他說，國內雖無相關研究，但根據國外研究與專家討論決議，將與第3劑間隔5個月施打，但實施時程將由專家討論。

陳時中並提及，近期有PCR採檢需求的民眾湧入各大醫院急診，導致急診壅塞，他重申，若沒有特別情況，到急診做PCR採檢不僅耗費資源，也有一定感染風險，呼籲沒必要不須衝急診採檢。（編輯：管中維）1110426