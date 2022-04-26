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大學輕症確診返家照護 居家隔離者第8天才可到校

2022/4/26 15:43（4/26 16:13 更新）
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教育部26日表示，教職員工生作息同步，居家隔離3+4方案結束後，第8天才可返校上課。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
教育部26日表示，教職員工生作息同步，居家隔離3+4方案結束後，第8天才可返校上課。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者許秩維台北26日電）教育部今天表示，教職員工生作息同步，居家隔離3+4方案結束後，第8天才可返校上課；大學的輕症確診者或居隔者，以返家照護和隔離為原則，有例外狀況才可留校。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心宣布，居家隔離3+4方案今天起上路，4天自主防疫可上班及採買生活必需品，外出全程戴口罩，但以不到校上課為原則，禁止餐廳內用。

教育部長潘文忠今天出席教育部閩客語文學獎頒獎典禮，接受媒體聯訪時表示，考量學校作息，今天行政院擴大防疫會議做出結論，針對居隔3+4方案，教職員工生會同步，也就是等到居隔3+4方案結束後，第8天才返校上課。

潘文忠提到，教師如在身體健康許可情形下，也希望能協助進行遠距教學，讓學生學習不中斷；教育部國教署會盡快透過公文，將相關事項告知學校。

針對大學端，潘文忠指出，由於目前確診以輕症居多，因此會以返家居隔和照護為主，如有特殊情形才會留校，教育部昨天也召集各大專的防疫長開會討論，說明後續因應原則。

潘文忠表示，教育部也請大學準備隔離檢疫宿舍，包括輕症確診者的隔離宿舍和居家隔離者的檢疫宿舍，希望各校盤整相關資源，如需徵用到部分學生宿舍，希望能事先跟學生說明。

根據教育部規劃，大學對於輕症確診個案和居家隔離者，以「返家」照護和隔離為原則，有例外情況才可留校；配合居隔3+4方案，7天隔離期滿，經採檢陰性才可解隔並恢復實體上課。（編輯：張芷瑄）1110426

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（中央社製圖）
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