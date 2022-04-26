4/26本土6295例 增4例中症皆有慢性病、無重症死亡

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本土COVID-19疫情延燒，台北第一果菜市場零批場加強相關防疫措施，規定市場從業人員需打滿3劑COVID-19疫苗才能進場。中央社記者徐肇昌攝 111年4月26日

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北26日電）國內新增6295例COVID-19本土病例，單日突破6000例大關，個案分布全台22個縣市，以新北市2076例最多，台北市1302例次之；另外，新增4例中症個案，皆有慢性病史。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中公布，國內新增6339例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為6295例本土個案及44例境外移入，其中22例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

陳時中說，今天沒有新增重症個案，新增的4例中症病例，年齡介於60多歲至80多歲，都有慢性病史，其中1人接種2劑COVID-19疫苗、3人接種3劑疫苗。確診後出現血氧降低狀況，3人有肺炎症狀，1人沒有明顯肺炎跡象，中症病例都使用瑞德西韋藥物治療。

指揮中心統計，今年1月1日至4月25日本土病例共3萬6567例，其中3萬6451人為輕症或無症狀，占比為99.68%；中症個案共107人，占比0.29%；重症累計9例，5人治療中、4人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累計解隔離人數為26人。

今天新增個案分布於全台22縣市，個案數前5名縣市分別為，新北市2076例最多，也是這一波疫情首次出現個案數突破2000例的縣市、台北市1302例次之、桃園市1159例第3、基隆市409例第4、台中市263例第5。

其他縣市為花蓮縣212例、高雄市182例、宜蘭縣126例、新竹縣99例、台南市90例、彰化縣85例、屏東縣71例、新竹市63例、台東縣38例、苗栗縣30例、嘉義縣28例、雲林縣27例、南投縣17例、金門縣9例、嘉義市5例、澎湖縣3例及連江縣1例。（編輯：陳政偉）1110426

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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