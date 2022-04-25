社交距離App逾800萬次下載 改版後將取代簡訊實聯制

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣社交距離App目前已超過800萬次下載。圖為台北小巨蛋外民眾等待入場演唱會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北25日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣社交距離App（下載連結：iOS、Android）目前已超過800萬次下載，很快將會改版加入宣導通知功能，上路後將取代簡訊實聯制。

陳時中在疫情記者會宣布，即日起各地方政府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）將採重點疫調，原則上不公布確診者足跡。

媒體在記者會上問及，簡化疫調強化自主防疫，出入各場所是否還要掃描簡訊實聯制，或者會全數轉往台灣社交距離App。

陳時中表示，目前台灣社交距離App已有800多萬次下載，已差不多要用App取代實聯制，未來社交距離App將加入宣導事項，與確診者接觸的人收到通知時，能更明白該怎麼做。

陳時中說，待App修改完畢就會取消簡訊實聯制，雖確切時間上路很難百分百掌握，但會很快，確定後就對外報告。

疫情升溫，媒體也問及，民眾是否要自我約束，有哪些地方建議少去。指揮中心發言人莊人祥說，目前部分縣市有社區感染，確診者的家人要特別小心，另大型活動也要注意盡量避免，疫情較高時可「量力而為」。

陳時中表示，以往確診個案少，會採用強制管理方式，匡列隔離、電子圍籬加上罰則，但如今疫情進入一定規模，用以往方式行政速度跟不上，讓管理效率變低而失去效果。

陳時中表示，未來防疫要自主做好，如自主填列相關親密接觸者、同住家人等，基本上相信大家會認真填報，自主防疫沒有快篩就外出、快篩結果是否造假等，很難派員監看，因此，疫情規模大時，要全民自主合作，才能在不太強烈干擾生活下防疫。（編輯：管中維）1110425