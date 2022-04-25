更多編輯台推薦新聞：
Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看
生活

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？
生活

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
居家隔離天數縮短為3+4方案 明起實施
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展2/72

4/25本土病例增5108例再創新高 中重症多16人[影]

2022/4/25 18:05（4/25 18:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：衛生福利部疾病管制署

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北25日電）國內今天新增5108例COVID-19本土個案，新增中症15例、重症1例，中重症個案創單日新高，其中1名中症個案為20多歲女性，無慢性病，打過2劑疫苗，出現肺炎症狀。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中晚間在疫情記者會中公布，國內新增5221例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為5108例本土個案，與昨天的5092例個案相比，成長率低，但還要再觀察兩天。另外，境外移入新增113例，106例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

陳時中表示，新增的1例重症病例，個案為80多歲男性，有腎臟、神經系統疾病，接種過2劑疫苗，肺炎合併呼吸窘迫，使用高流量氧氣鼻管，及瑞德西韋等藥物，在加護病房搶救中。

新增中症15例，個案年齡介於20多歲至90多歲，20多歲個案共有2人，分別為20多歲男性，本身有高血壓病史，沒打過疫苗，確診後雖然沒有肺炎症狀，但有血氧低落狀況；另一人為20多歲女性，無慢性病史，已施打過2劑疫苗，有肺炎跡象。

指揮中心統計，今年1月1日至4月24日本土病例共3萬1462例，其中3萬1350人為輕症或無症狀，占比為99.64%；中症個案共103人，占比0.33%；重症累計9例，5人治療中、4人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累計解隔離人數為24人。（編輯：管中維）1110425

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
國內COVID-19疫情嚴峻，民眾25日前往台北市立聯合醫院和平院區，依動線排隊進行篩檢。中央社記者趙世勳攝 111年4月25日
國內COVID-19疫情嚴峻，民眾25日前往台北市立聯合醫院和平院區，依動線排隊進行篩檢。中央社記者趙世勳攝 111年4月25日
延伸閱讀
北市防疫人員若被匡列 10天快篩6次代替隔離陳建仁：備足快篩與口服藥抗疫 降低重症與死亡輕症在家適用勞保傷病給付？勞部：朝放寬處理遠雄自貿園區疫情新進度 陳時中下午說明
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀