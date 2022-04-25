4/25本土病例增5108例再創新高 中重症多16人[影]

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影片來源：衛生福利部疾病管制署

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北25日電）國內今天新增5108例COVID-19本土個案，新增中症15例、重症1例，中重症個案創單日新高，其中1名中症個案為20多歲女性，無慢性病，打過2劑疫苗，出現肺炎症狀。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中晚間在疫情記者會中公布，國內新增5221例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為5108例本土個案，與昨天的5092例個案相比，成長率低，但還要再觀察兩天。另外，境外移入新增113例，106例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

陳時中表示，新增的1例重症病例，個案為80多歲男性，有腎臟、神經系統疾病，接種過2劑疫苗，肺炎合併呼吸窘迫，使用高流量氧氣鼻管，及瑞德西韋等藥物，在加護病房搶救中。

新增中症15例，個案年齡介於20多歲至90多歲，20多歲個案共有2人，分別為20多歲男性，本身有高血壓病史，沒打過疫苗，確診後雖然沒有肺炎症狀，但有血氧低落狀況；另一人為20多歲女性，無慢性病史，已施打過2劑疫苗，有肺炎跡象。

指揮中心統計，今年1月1日至4月24日本土病例共3萬1462例，其中3萬1350人為輕症或無症狀，占比為99.64%；中症個案共103人，占比0.33%；重症累計9例，5人治療中、4人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累計解隔離人數為24人。（編輯：管中維）1110425

（指揮中心提供）

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