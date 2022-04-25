即起實施重點疫調 設置確診者自主回報疫調系統

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北25日電）國內COVID-19本土個案數連日創新高，中央流行疫情指揮中心今天宣布，即日起實施「重點疫調」，將設置確診個案自主回報疫調系統，以強化防疫量能及韌性。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，指揮中心今天上午邀集各縣市政府針對未來防疫政策進行交流與討論，下午邀請專家就初步方向，協助審視及綜合評估，共識包含4月25日起實施重點疫調、自4月26日起縮短居家隔離天數為3+4天，回溯居隔超過3天者，自4月27日開始解除隔離。

其中「重點疫調」，自即日起開始實施，指揮中心指揮官陳時中今天晚間疫情記者會中表示，密切接觸者改為確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者，包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事，將以座位九宮格方式認定。

另外，將設置「確診個案自主回報疫調系統」，陳時中解釋，確診者將會收到連結網址（透過法定傳染病通報系統發送），登入後填寫上述同住親友及校方、公司、機關（構）防疫長或其主管的姓名、住址、電話、電郵等可供聯繫資料，再由系統發送通知書給同住親友。

陳時中說，此系統也會通知校方、公司、機關（構）防疫長或其主管請其匡列學校/職場接觸者並回傳名冊，提供給衛生局開立電子居隔單以供作請假、保險、相關補助申請依據。

陳時中表示，為落實自主應變，確診者應主動提供衛生單位同住親友名單、校園及公司聯絡窗口等資訊，個案相關學校、機關、公司防疫長或負責人應先行造冊，以配合提供衛生單位名冊。

指揮中心強調，依目前疫情趨勢，Omicron傳播力雖高，但以無症狀或輕症為主，防疫應以減災及中重症照護為重，才可合理分配防疫及醫療量能，讓防疫、生活及經濟平衡發展。

陳時中呼籲，希望民眾做好自主應變，包含主動評估住家環境，回報自身慢性病等重症因子、接觸者資訊等，以及自我防護、主動配合防疫工作，保護自己也保護他人。（編輯：陳仁華）1110425