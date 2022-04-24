政院同意縮短居家隔離為3+4 實施日期待定

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（中央社記者陳俊華台北24日電）行政院發言人羅秉成今天說，指揮中心今天提出「3+4」新制，行政院長蘇貞昌原則上同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向，但配套及相關細節都需地方政府配合，會再擇定實施日期。

媒體報導，蘇貞昌今天召開會議，拍板定案將居家隔離縮短為「3+4」，3天居家隔離，第4天快篩陰性就可出門，但必須全程戴口罩、不能在餐廳內用、參加大型活動等。

羅秉成晚間透過媒體群組表示，鑒於今年1月1日起至今的本土病例，有99.5%為輕症與無症狀，為維持全民正常生活，策略上宜將居隔及醫療能量，儘量保留給高風險族群與中重症確診者。

羅秉成說，下午蘇貞昌召集相關部會，就下一階段居家隔離天數，以及匡列範圍進行討論。會中指揮中心提出「3+4」新制，以及相關匡列範圍的調整規劃，蘇貞昌原則上同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向。

羅秉成表示，由於實施的配套及相關細節都需地方政府配合，因此請指揮中心儘速與各縣市政府會商後，再擇定實施日期。1110424