醫指無效匡列過多 陳時中：採最小匡列原則

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北24日電）COVID-19本土疫情嚴峻，但最近接觸者匡列標準引發關注，有診所醫師認為無效匡列太多。指揮中心指揮官陳時中今天強調，現在已採最小匡列原則取代過去清零擴大匡列。

中央流行疫情指揮中心將於明天開會討論隔離強度，研議將居家隔離天數從現行10天縮短至7天。目前居家隔離採取電子圍籬，屬於比較剛性的規定，未來究竟要以剛性隔離、軟性隔離，還是軟硬兼施，待進一步討論。

隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者不斷攀升，外界建議隔離標準會議應每天舉行，以利準動式調整政策。陳時中今天下午在疫情記者會中表示，民眾怕政策過時，也不喜歡宣布太頻繁，仍以最小匡列為原則。現階段本土疫情還沒有出現指數型爆發，但距離出現時間，可能不會太遠。

因為疫情，台北市多所學校停課，為停課不停學，將演練國中、高中大規模在家上課，至於國小生則不納入這次演練。媒體問及中央是否跟進地方，陳時中表示，在新制上路後，學校停課情況漸漸平緩，停課就是在受教權、照顧和疫情要取得平衡，各縣市想法不同。

各縣市陸續啟動居家照護，送餐仰賴外送，但老舊公寓沒有對講機，有學者認為，輕症患者做好防護就下樓取餐。陳時中表示，開放與否也需要視社區鄰居接受度，有些國家疫情越大，剛性拘束越少，民眾慢慢習慣，社會反彈會變較少，民眾願意配合，防疫才會成功。

媒體提問，因應輕症居家照護，現階段預備多少醫師人力進行遠距醫療，若患者家中沒設備，如何安排醫療管道。陳時中說，線上醫療問診機制過去一直都有在運行，醫師沒有增加，也沒有減少，萬一沒有相關設備，也可透過電話問診。

近期個案數不斷上升，民眾對疫情緊張感隨之增加，不僅有醫護關心學術年會實體活動是否建議統一改為線上，也有公務人員考試現場民眾反映，考前為了核對考生身分，一定需要考生脫口罩，擔心因此出現染疫風險。

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陳時中說，依據Omicron變異株特性，染疫者仍以輕症為多，只要把社交距離維持好，考場驗證人員只要加上面罩，考生短暫脫口罩和對身分，並不會增加風險；至於醫學會課程，只要落實基本防護，並未禁止舉辦實體活動，鼓勵同步開放線上課程。

陳時中說，未來隨著社交距離APP下載量足夠，就會宣布停止實聯制，目前還沒宣布暫停，針對台北市有餐廳公告即日起不實聯制，會再進一步了解狀況。中央規定多場所進出須完整接種疫苗，網路知名購物平台出現販售小黃卡，刑事局已介入調查，提醒民眾勿以身試法。（編輯：管中維）1110424