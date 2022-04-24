新北實施以篩代隔醫護專案 防疫人員比照辦理

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（中央社記者王鴻國新北24日電）台北市醫護及防疫人員將採「以篩代隔」措施，新北市府今天表示，為確保醫護量能，新北去年就實施類似「以篩代隔」醫護專案，並已向中央報備，防疫人員也比照醫護專案實施。

新北市長侯友宜今天召開新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，說明新增確診個案。會中，媒體詢及，對於台北市繼醫護人員實施「以篩代隔」後防疫人員也將採取「以篩代隔」措施的意見。

對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市為確保第一線醫護與防疫量能，類似「以篩代隔」的醫護專案早在去年就開始實施，醫護只要有接種完整COVID-19疫苗及每天的篩檢，就能回到工作單位上繼續照顧病人。

她指出，新北迄今已核准過各醫院非常多的專案，主要是護理師或是環境內有人確診，就會予以核准。

陳潤秋表示，除了醫護人員，防疫人員也很重要，尤其是新北市今天已有3萬多名居家隔離個案，因此，新北市已向中央報備，防疫人員可比照醫護專案實施，讓被匡列居隔的防疫人員每天經篩檢陰性後，仍能繼續返回工作崗位。（編輯：戴光育）1110424