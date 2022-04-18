防疫保單下架潮 和泰產、兆豐產虛實通路全面喊停

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和泰產險公告，線上和線下防疫保單均自18日傍晚5時起暫停受理，兆豐產險線上和線下防疫保單自傍晚6時起暫停受理。（圖取自和泰產險網頁ec2.hotains.com.tw）

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（中央社記者謝方娪台北18日電）防疫保單掀爆買潮，產險公司吃不消。和泰產險公告，線上和線下防疫保單均自今天傍晚5時起暫停受理，兆豐產險線上和線下防疫保單則自今天傍晚6時起暫停受理。

民眾瘋搶防疫保單，產險業者掀起加速下架潮，如今市面上僅剩不到60張防疫保單。和泰產險於網站公告，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化、考量公司風險胃納量等因素，防疫險線上及線下專案自今天傍晚5時起均暫停受理。據悉，和泰產險後續仍有推出改版防疫保單的規劃。

兆豐產險網站公告，因應疫情升溫，線上和線下防疫險已在今天傍晚6時起暫停受理。

富邦產險今天稍早緊急宣布，基於風險管理原則並維持公司經營安全穩定，現售防疫商品組合收件至今天傍晚5時30分為止，今年5月到期的續保件收件至4月20日傍晚5時30分為止。

富邦產險指出，自即日起，今年6月以後到期的續保件將不予受理，若民眾於停止收件期限後進件或繳費，將無法受理承保並將儘速辦理退費作業。

富邦產險預計19日改版推出「新加倍守護」專案，填補民眾因法定傳染病或因疫苗接種後不良事件發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷。（編輯：楊蘭軒）1110418