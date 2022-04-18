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市售防疫保單跌破60張 金管會：業者本週擬上架9張

2022/4/18 11:55（4/18 12:31 更新）
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金管會主委黃天牧（左）18日赴立法院財政委員會就「新防疫模式之股東會防疫作為」進行專題報告，與金管會保險局長施瓊華（右）一同備詢，回應市售防疫保單等相關議題。中央社記者鄭清元攝 111年4月18日
金管會主委黃天牧（左）18日赴立法院財政委員會就「新防疫模式之股東會防疫作為」進行專題報告，與金管會保險局長施瓊華（右）一同備詢，回應市售防疫保單等相關議題。中央社記者鄭清元攝 111年4月18日
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（中央社記者謝方娪台北18日電）防疫保單掀下架潮，截至4月11日市售防疫保單仍有81張，目前僅剩50幾張。金管會再次保證「民眾不會買不到」，業者進行商品改版後，預計本週還會有9張防疫保單上架。

因應疫情變化，產險業大舉進行防疫保單下架、改版，金管會統計至今年4月14日為止，共有19家保險業者販售防疫保單，不過仍在銷售的防疫保單數量，自4月11日的81張，至14日已驟減至66張，截至目前最新統計，市售防疫保單更已跌破60張。

國民黨立委李貴敏今天在立法院財委會質詢指出，近期本土疫情升溫，隔離和確診人數持續攀升，不過防疫保單卻出現大舉下架潮，是否僅剩下寥寥數家保險公司在販售。

金管會保險局長施瓊華答詢表示，目前市售防疫保單仍有50幾張，民眾不會買不到。

施瓊華說，因應防疫政策改變，有些業者根據現況改版商品，「這週應該有9張防疫保單會再上架」，另有些業者針對保單調整較多，可能還需要一點時間，不過要再次強調商品不會買不到，請民眾放心。（編輯：潘羿菁）1110418

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