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防疫保單爆買潮難負荷 富邦產險宣布傍晚起停止收件

2022/4/18 17:29
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（中央社記者謝方娪台北18日電）疫情嚴峻，防疫保單賣翻天，國內產險龍頭富邦產險今天宣布，目前防疫保單已超出可承受的風險胃納範圍，現售商品組合將在今天傍晚5時30分截止收件。

此外，富邦產險預計明天改版推出「新加倍守護」專案，填補民眾因法定傳染病或因疫苗接種後不良事件發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷。

富邦產險表示，因應防疫險商品危險發生率大幅增加、國際再保市場承保條件緊縮，富邦產險目前銷售的防疫商品已超出可承受風險胃納範圍。

基於風險管理政策與維持公司經營安全穩定，富邦產險現售防疫商品組合收件至今年4月18日傍晚5時30分為止；今年5月到期的續保件收件至今年4月20日傍晚5時30分為止。

富邦產險指出，自即日起，今年6月以後到期的續保件將不予受理，若民眾於停止收件期限後進件或繳費，將無法受理承保並將儘速辦理退費作業。

不過富邦產險也表示，防疫、疫苗專案將自4月19日起改版推出「新加倍守護」專案，填補民眾因法定傳染病或因疫苗接種後不良事件發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷。（編輯：潘羿菁）1110418

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