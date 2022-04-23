防疫保單簡訊通知退件 旺旺友聯：親簽才受理

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（中央社記者梁珮綺台北23日電）本土確診數大爆炸，各家產險公司紛紛下架防疫保單，不過，有民眾指出，近日收到旺旺友聯產險通知，必須在3天內臨櫃確認保單為親簽，才會受理。

旺旺友聯回應，收取要保書文件資料後，須依照公司的核保準則進行核保審核程序，發現有大批要保書非親簽，所以發簡訊通知，請保戶攜帶身份證明文件到原受理的營業據點辦理，只要確認為親簽，仍會受理。

國內疫情升溫，本土確診數頻創新高，各家產線公司紛紛下架防疫保單，甚至還傳出4至6月保單無效消息，引爆一波「防疫保單」之亂，民眾怨聲載道。

有民眾指出，近日收到旺旺友聯通知，必須在27日中午12時前臨櫃確認保單為親簽，若扣除例假日，等於3天內要臨櫃辦理，否則將退件退費。

民眾質疑，旺旺友聯的風險胃納量是否不堪負荷，才以此來退保。

金管會官員表示，保險契約本來就應該是親簽，保險公司可與客戶口頭約定，但僅是「意願表達」，必須在簽名欄上親自簽名後，才算契約成立。

至於先前傳出4至6月防疫保單無效的消息，官員指出，只要契約成立就具備法律效力，沒有無效問題。（編輯：楊凱翔）1110423